L’Azerbaïdjan est représenté à une réunion de l’OCEMN

Bakou, 26 novembre, AZERTAC

La ville turque d’Istanbul accueille le 26 novembre une réunion conjointe des groupes de travail sur la coopération culturelle et touristique de l’Organisation de coopération économique de la mer Noire (OCEMN).

La réunion a rassemblé les délégations des ministères de la culture et du tourisme de 11 pays membres, y compris celle de l’Agence nationale du tourisme de la République d’Azerbaïdjan.

Le secrétaire général de l'Organisation de coopération économique de la mer Noire, Michael Christides, et le secrétaire exécutif de l'Accord Partiel Elargi sur les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, Stefano Dominioni, ont aussi assisté à la réunion conjointe, a-t-on appris auprès de l'Agence nationale du tourisme.

Les discussions ont porté sur l’itinéraire touristique unique sur la Grande Route de la soie, l’œnotourisme, la coopération avec l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, la participation à des festivals internationaux du film, les événements et foires touristiques dans les États membres de l’OCEMN et l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO et la liste de candidature pour une inscription lors de la réunion.