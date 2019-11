Le président Ilham Aliyev est l’un des amis les plus proches de Xi Jinping

Pékin, 26 novembre, AZERTAC

La médaille du jubilé « Le centenaire des organes du service diplomatique de la République d’Azerbaïdjan » a été remise à Wang Yi, membre du Conseil d’Etat et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Chine, Ekrem Zeynalli, a dit que les relations entre les deux pays se développaient avec succès dans divers domaines, soulignant que les décisions des chefs d’Etat des deux pays jouaient un grand rôle dans le renforcement de ces liens. Il a fait savoir que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev attachait une grande importance au renforcement des relations azerbaïdjano-chinoises.

Le diplomate a indiqué que l’Azerbaïdjan et la Chine coopéraient efficacement au sein des organisations internationales et régionales. « L’Azerbaïdjan soutient toujours la politique d’une seule Chine et apprécie beaucoup le soutien de la Chine à son intégrité territoriale et à sa souveraineté », a-t-il dit.

Il a été souligné que Wang Yi avait eu un grand rôle dans le développement des relations entre les deux pays. La médaille du jubilé « Le centenaire des organes du service diplomatique de la République d’Azerbaïdjan » avait été attribuée selon un décret pertinent du ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères au ministre chinois des Affaires étrangères pour ses services dans le développement et le renforcement des liens avec l'Azerbaïdjan.

« La Chine accorde une grande importance au développement des liens avec l’Azerbaïdjan. Les chefs d’Etat des deux pays ont des relations très fortes et fiables. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev est l’un des amis les plus proches du président chinois Xi Jinping », a-t-il souligné.