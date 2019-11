Les liens éducatifs azerbaïdjano-turcs au cœur des discussions

Bakou, 26 novembre, AZERTAC

A l’invitation du ministre azerbaïdjanais de l’Education Djeyhoun Bayramov, le président du Conseil de l'enseignement supérieur de Turquie, Yekta Sarac, a effectué une visite en Azerbaïdjan.

Tout d’abord, la délégation turque a visité l’Allée d’Honneur où elle a rendu hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, déposant des fleurs devant sa tombe.

La mémoire de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, a également été honorée et des fleurs ont été déposées sur sa tombe.

Ensuite, arrivés à l’Allée des Martyrs, les membres de la délégation ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, déposant des fleurs.

Enfin, ils ont déposé des fleurs devant le monument érigé à la mémoire des soldats turcs à l’Allée des Martyrs.

Djeyhoun Bayramov et Yekta Sarac ont tenu une rencontre bilatérale. Les parties ont souligné que les établissements d’enseignement supérieur des deux pays avaient des relations étroites et ont discuté des problèmes existants et des perspectives des deux pays en matière éducative afin d’élargir encore plus ces liens.

Dans son intervention à la cérémonie consacrée au 100e anniversaire de l’Université d’Etat de Bakou, Yekta Sarac a particulièrement souligné le rôle de cette université dans le tissage des relations entre les écoles supérieures des deux pays.