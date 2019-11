Tempête de neige aux Etats-Unis : des centaines de vols annulés à l’aéroport de Denver

Bakou, 27 novembre, AZERTAC

Une tempête de neige épaisse a contraint l’aéroport international de Denver, dans l’Etat américain du Colorado, à annuler des centaines de vols.

La tempête de neige recouvrant les autoroutes du Colorado et du Wyoming mardi, a entraîné la fermeture des écoles du Nebraska et contraint plus de 1 000 voyageurs à dormir la nuit à l'aéroport de Denver après l'annulation d’environ 500 vols.

Environ 1 100 personnes ont passé la nuit à l'aéroport, y compris de nombreux élèves-officiers de l'Air Force Academy, près de Colorado Springs, a déclaré la porte-parole de l'aéroport, Alex Renteria.

À l'aéroport de Denver, environ 18 pouces (7 pouces) étaient au sol mardi matin et d'autres sont attendus dans l'après-midi.