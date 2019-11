Message de condoléances adressé à M. Ilir Meta, Président de la République d’Albanie

Son Excellence Monsieur Ilir Meta, Président de la République d’Albanie

Bakou, le 27 novembre 2019.

Monsieur le Président,

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la nouvelle du puissant séisme survenu dans votre pays, faisant des pertes en vies humaines et des dégâts.

En ces circonstances douloureuses, je présente en mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais mes vives condoléances à vous-même, aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu’à l’ensemble du peuple albanais, de même que je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et aux sinistrés.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan