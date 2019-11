L’Azerbaïdjan sera représenté au 5e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz

Bakou, 27 novembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan sera représenté par son ministre de l’Energie au 5e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG).

Le ministre Perviz Chahbazov s’est rendu en Guinée équatoriale pour participer aux événements du FPEG. La capitale Malabo accueillera les 28 et 29 novembre la réunion ministérielle et le 5e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du FPEG.

L'état actuel et les perspectives du marché mondial du gaz, ainsi que le développement de la coopération entre les pays exportateurs de gaz devraient être discutés lors du sommet qui se solderait par la signature de la Déclaration.