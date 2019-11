La 35e session du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l’OCI a ouvert ses travaux à Istanbul

Une délégation azerbaïdjanaise assiste à la réunion

Istanbul, 28 novembre, AZERTAC

La 35ème session du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a ouvert ses travaux ce mercredi à Istanbul, en Turquie.

L’Azerbaïdjan est représenté à la session par une nombreuse délégation conduite par Sahib Mammadov, vice-ministre de l’Economie.

S’exprimant à l’ouverture de la session, le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en valeur la nécessité pour le monde islamique de garder la confiance en soi et en ses capacités.

Le président turc a abordé le récent séisme en Albanie. Il a déclaré que chacun des pays de l’OCI, en tant que pays islamiques, devait être aux côtés de l'Albanie ce jour-là, le qualifiant de démonstration de l’union fraternelle.

Le président turc a déclaré que l’hostilité à l’islam gagnait de plus en plus de terrain en Occident, marquant que les pays confrontés à la guerre et à la pauvreté dans la région étaient majoritairement des Etats musulmans.

La session du Comité permanent prévoit notamment l’examen de plusieurs questions liées notamment à l’amélioration des systèmes de gestion des risques douaniers dans les pays de l’OCI, le renforcement des systèmes alimentaires durables dans les pays islamiques, les possibilités de promouvoir le partenariat commercial et économique entre les pays de l’organisation, le commerce bilatéral et le rôle du secteur privé dans la coopération économique, ainsi que la fondation du Centre de travail de l’OCI en Azerbaïdjan.

Ce comité se réunit chaque année pour aborder des questions économiques d’intérêt commun et les développements économiques à l’échelle mondiale concernant les pays de l’OCI, outre l’examen des nouveaux mécanismes à même de renforcer la coordination économique et commerciale entre les pays membres.