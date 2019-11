La Fondation internationale pour la culture et le patrimoine turcique élargit ses relations internationales

Bakou, 28 novembre, AZERTAC

La présidente de la Fondation internationale pour la culture et le patrimoine turcique, Gunay Efendiyeva, s’est entretenue avec Dmitriy Voyak, directeur de l’Institut international d'études sur l'Asie centrale (IIEAC).

Mme Gunay Efendiyeva a abordé les travaux effectués, les projets réalisés, les conférences et les séminaires organisés par cette fondation pour la promotion du patrimoine historique et culturel du monde turc dans le monde entier. Soulignant l’importance de la coopération entre les organisations, G. Efendiyeva a fait savoir qu’ils étaient prêts à coopérer avec l’IIEAC.

Dmitriy Voyak a mis en valeur l’importance de la création de la Fondation internationale pour la culture et le patrimoine turcique en matière de protection du patrimoine historique et culturel et de renforcement de la solidarité des peuples turcophones.

Les discussions ont porté sur les perspectives de développement des relations de coopération entre la Fondation internationale pour la culture et le patrimoine turcique et l’IIEAC.

Les parties ont décidé de signer un mémorandum sur la coopération conjointe.