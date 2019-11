Lenkéran, 28 novembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan et la Biélorussie effectueront un échange d’informations en matière douanière, a déclaré Azer Abassov, directeur adjoint du Département général des innovations technologiques et des statistiques du Comité national des douanes, lors d’une formation sur le thème « Les réformes menées dans le domaine des douanes : les résultats et les perspectives » qui s’est tenue aujourd’hui à Lenkéran.

Il a fait savoir qu'un accord avait été signé avec le Biélorussie en la matière, ajoutant que des préparatifs étaient en cours pour la mise en œuvre de l'échange d'informations.