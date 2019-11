Message de félicitations à Sa Majesté Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane, Président des Emirats arabes unis

Sa Majesté Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane, Président des Emirats arabes unis

Bakou, le 29 novembre 2019.

Votre Majesté,

À l’occasion de la fête nationale des Emirats arabes unis, j’ai le plaisir de présenter à vous-même et, à travers Votre Majesté, à l’ensemble du peuple émirien, mes plus sincères félicitations en mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais.

A cette occasion, je forme des vœux d’excellente santé et de bonheur pour Votre Majesté, ainsi que de paix et de prospérité durables pour le peuple émirien ami.

Je vous prie d’agréer, Majesté, l’expression de ma très haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan