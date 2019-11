Entretien des présidents azerbaïdjanais et turc

Ipsala, 30 novembre, AZERTAC

Les présidents de la République d'Azerbaïdjan et de la République de Turquie, MM. Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan, se sont entretenus le 30 novembre à Ipsala, en Turquie, en marge de la cérémonie d'inauguration du tronçon du gazoduc TANAP qui rejoint l'Europe.

Lors de l'entretien, il a été souligné que les relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays se développaient avec succès dans tous les domaines. L'importance des projets globaux réalisés par les deux pays, de l'inauguration du tronçon du gazoduc TANAP rejoignant l'Europe a été évoquée. Les parties se sont déclarées convaincues que les liens entre l'Azerbaïdjan et la Turquie continueraient de se renforcer et de s'élargir.