Bakou, 2 décembre, AZERTAC

Dans le cadre du projet conjoint de l’Association IDEA, du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et le Fonds mondial pour la nature (WWF) concernant la réintroduction des bisons à la nature, un petit bison est né au Parc national de Chahdagh. Le bison nouveau-né est en bonne santé et a rejoint le troupeau, a déclaré Akif Mammadov, directeur du Parc national de Chahdagh.

Encore huit bisons seraient importés en Azerbaïdjan en 2020.