Bilal Dundar : TANAP renforcera la réputation de l’Azerbaïdjan et de la Turquie dans le monde

Bakou, 2 décembre, AZERTAC

Le lancement du gazoduc TANAP renforcera encore plus la réputation de l’Azerbaïdjan et de la Turquie dans la région et le monde entier, a déclaré Bilal Dundar, président de la Fédération des cercles azerbaïdjanais de Turquie (TADEF), dans son interview à l’AZERTAC.

Il a souligné que ce projet était une illustration des relations de fraternité entre les peuples des deux pays.

« Réalisé par l’Azerbaïdjan et la Turquie, ce projet satisfera les besoins énergétiques de l'Europe. L'Azerbaïdjan et la Turquie ont une nouvelle fois confirmé qu'ils occupent une place importante dans le monde et la région. Le lancement de TANAP servira le développement de la coopération économique et politique des deux pays avec l’Union européenne », a-t-il ajouté.