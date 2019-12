Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation menée par le ministre turc des Transports et de l’Infrastructure VIDEO

Bakou, 3 décembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev a reçu le 3 décembre une délégation menée par le ministre des Transports et de l’Infrastructure de la République de Turquie, Mehmet Cahit Turhan.

Le président de la République s’est dit enchanté de voir la délégation turque participer au salon « Bakutel », mettant l’accent sur l’importance et le caractère traditionnel de cet événement.

Evoquant l’inauguration du gazoduc TANAP, le président azerbaïdjanais l’a qualifiée d’une nouvelle confirmation de l’amitié turco-azerbaïdjanaise. Il a dit que c’était un projet d’amitié, car la Turquie et l’Azerbaïdjan avaient fait preuve d’une volonté commune.

Le chef de l’Etat a indiqué la construction de la voie ferrée Bakou-Tbilissi-Kars, le jugeant comme un projet historique. « L’Azerbaïdjan a relié l’Asie à l’Europe par le chemin de fer à travers la Turquie. C'est aussi nous qui l’avons pour la première fois. Le transport de marchandises est actuellement en progression. Actuellement, les produits en provenance d’Asie centrale, de Chine et même d’Afghanistan sont exportés vers les marchés mondiaux. Bien sûr, cela a été possible grâce à l’unité turco-azerbaïdjanaise. Cela renforce nos positions et augmente notre force. Je suis sûr que cette voie fonctionnera pour toujours et que le volume de marchandises augmentera », a dit le président Ilham Aliyev.

Le ministre turc des Transports et de l’Infrastructure, Mehmet Cahit Turhan, s’est dit satisfait d’être de nouveau dans le pays frère pour participer au salon « Bakutel ». Il a transmis les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan au chef de l’Etat azerbaïdjanais, exprimant ses remerciements de les avoir reçus.

Le président de la République a remercié pour les salutations de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et a demandé de lui transmettre les siennes.