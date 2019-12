Le Salon international « Bakutel 2019 » ouvre ses portes à Bakou

Bakou, 3 décembre, AZERTAC

La 25e édition du Salon international des télécommunications, des innovations et des hautes technologies « Bakutel 2019 » a ouvert ses portes mardi 3 décembre au Centre Expo de Bakou.

Le ministre azerbaïdjanais des Transports, de la Communication et des Hautes technologies, Ramin Goulouzadé, a prononcé un discours lors de la cérémonie d’ouverture du salon. Il a fait savoir que l’année 2019 marquait les 25 ans de ce salon réputé.

« Devenu l'un des événements les plus importants de la région dans le domaine des TIC, ce salon traditionnel sert de plateforme permettant de présenter les réalisations et les innovations technologiques de pointe, de nouer des relations d'affaires et de partager des expériences », a estimé le ministre.

Ramin Goulouzadé a déclaré que des réformes économiques et structurelles à grande échelle étaient menées en Azerbaïdjan sous la direction du président Ilham Aliyev.

Evoquant que les réformes structurelles avaient été adaptées aux nouveaux objectifs du développement économique, le ministre a dit qu'un nouvel écosystème de l'innovation avait été créé dans son pays.

Le ministre azerbaïdjanais s'est dit convaincu que le salon jubilaire « Bakutel 2019 » servirait à établir des contacts professionnels, à échanger des expériences et à développer la coopération entre les participants.

Le secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT), Houlin Zhao, a qualifié d’excellente l’activité du salon jubilaire, a très apprécié les réformes réalisées en matière des TIC en Azerbaïdjan durant les dernières années.

Le directeur de la société « Caspian Event Organisers » (CEO), Edward Stroon, a souhaité plein succès aux travaux du salon.

A la suite de la coupure du ruban rouge symbolisant l’ouverture du salon, les participants et les visiteurs ont visité les pavillons.