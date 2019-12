L’Institut de philosophie de l’ANSA élargit ses relations internationales

Bakou, 3 décembre, AZERTAC

L’Institut de philosophie de l'Académie nationale des Sciences de la République d'Azerbaïdjan (ANSA) coopère, effectue des recherches et des projets conjoints avec l’Université Nice Sophia Antipolis et l'Université Paris-Sorbonne de France. Cette idée a été exprimée lors de la rencontre du professeur Ilham Mammadzadé, directeur de l'Institut de philosophie de l’ANSA, avec Zacharie Gross, ambassadeur de France en Azerbaïdjan, et Jérôme Kelle, directeur de l'Institut français d'Azerbaïdjan.

Lors de la rencontre, Ilham Mammadzadé a abordé l’activité et les relations internationales de l'Institut de philosophie de l’ANSA.

L’ambassadeur Zacharie Gross a donné des informations sur la Nuit des idées qui se tiendra le 30 janvier 2020. Il a déclaré que cet événement, organisé par l'Institut français, réunirait des philosophes de différents pays pour discuter de différents sujets.