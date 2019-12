Le projet TANAP a reçu une nouvelle récompense

Bakou, 3 décembre, AZERTAC

Le projet de gazoduc transanatolien (TANAP) a reçu une nouvelle récompense internationale.

TANAP a reçu les prix «Le leader mondial» et «L’ambassadeur du monde vert» par la «The Green Organisation», qui évalue les projets les plus réussis dans le domaine de la protection de l'environnement et de la durabilité et dont le siège se situe en Grande-Bretagne. Les prix ont été remis à Saltuk Duzyol, manager général du projet TANAP, lors d’une cérémonie organisée au Royaume-Uni.

TANAP, d’une longueur de 1 850 kilomètres – qui commence à la frontière nord-est de la Turquie avec la Géorgie et se termine à la frontière nord-ouest de la Turquie avec la Grèce – est la partie la plus longue du projet de corridor gazier sud-européen qui achemine le gaz naturel de l’Azerbaïdjan vers l’Europe.

Le gazoduc commencera à acheminer du gaz vers la section européenne du corridor gazier sud, une initiative ambitieuse de la Commission européenne visant à créer une voie d’approvisionnement en gaz naturel entre les régions de la mer Caspienne et du Moyen-Orient et l’Europe. Il passera par le Trans Adriatic Pipeline (TAP) (en français « gazoduc trans-adriatique ») – le tronçon européen du corridor.

Le projet TANAP a été lancé officiellement en juin 2018. Il s’étend de la frontière turco-géorgienne à la frontière turco-grecque.

Avec un investissement d’environ 7 milliards de dollars, TANAP livrera 6 milliards de mètres cubes de gaz azéri à la Turquie et 10 milliards à l’Europe par an.

Le gazoduc traverse 20 provinces et 67 districts de la Turquie.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque asiatique de développement ont alloué au total 2 milliards 24,5 millions de dollars pour ce projet.

Considérée comme la plus grande chaîne de gazoducs en construction dans le monde entier, le Corridor gazier Sud, long d'environ 3500 km, se compose du gazoduc du Caucase du Sud, du gazoduc transanatolien (TANAP) et de celui Transadriatique (TAP).

Les actionnaires du projet TANAP sont les suivants : la SAF Corridor gazier Sud (51%), STEAŞ (7%), BOTAS (30%) et BP (12%).