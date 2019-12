Le président iranien reçoit une délégation menée par le vice-Premier ministre azerbaïdjanais

Téhéran, 4 décembre, AZERTAC

Une délégation conduite par Chahin Moustafayev, vice-Premier ministre azerbaïdjanais, président de la Commission d’Etat entre l’Azerbaïdjan et l’Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire, a été reçue par le président de la République islamique d’Iran, Hassan Rohani.

Chahin Moustafayev a présenté une lettre du président Ilham Aliyev au président Hassan Rohani. Il a déclaré que le président Ilham Aliyev attachait une grande importance à l'amitié et aux relations sincères avec son homologue iranien. Il a ajouté que le président azerbaïdjanais considérait que les liens d’amitié contribueraient à développer encore davantage les relations entre les deux pays et les liens réciproques servaient l’intérêt des deux peuples.

Le président Hassan Rohani a remercié pour la lettre et a demandé de transmettre ses sincères salutations au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Le président Hassan Rohani a dit que l'Iran et l'Azerbaïdjan étaient non seulement des voisins proches, mais aussi deux Etats amis proches et frères. « Les deux pays jouent un rôle important dans la création du Corridor de transport international Nord-Sud, d'importance mondiale. La ligne ferroviaire faisant partie de ce projet s’étendra de l’Iran vers l’Azerbaïdjan et vers la Russie, et puis vers l’Europe. L’Iran et l’Azerbaïdjan ne sont pas seuls à bénéficier de ce projet, les autres Etats de la région en bénéficieront aussi. Nous sommes intéressés aussi par le développement des relations trilatérales entre l’Iran, l’Azerbaïdjan et la Russie », a déclaré le président Hassan Rohani.

Le président Hassan Rohani a dit espérer que les deux pays développeront leur coopération mutuellement bénéfique en matière de tourisme, de haute technologie et d'environnement, comme dans les autres domaines.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Iran, Bunyad Husseynov, le premier vice-président de l’Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan, Azer Zeynalov, ont aussi assisté à la rencontre.