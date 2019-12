La coopération énergétique azerbaïdjano-iranienne au cœur des discussions

Téhéran, 4 décembre, AZERTAC

Le vice-Premier ministre azerbaïdjanais et co-président de la Commission d'Etat entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire, Chahin Moustafayev, a éfféctué une visite en Iran.

Chahin Moustafayev a rencontré ce mardi Reza Ardakanian, ministre iranien de l’Énergie.

Le vice-Premier ministre a souligné que la coopération économique azerbaïdjano-iranienne se développait dynamiquement, ajoutant que la volonté politique et les liens amicaux sincères des chefs d’Etat des deux pays jouaient un grand rôle dans le développement de ces relations.

« Les deux pays amis et frères effectuent des projets économiques importants. Le chiffre d’affaires entre l’Azerbaïdjan et l’Iran a augmenté de plus de trois fois. Il y a aussi une augmentation du nombre de visites officielles réciproques et du nombre d’entreprises iraniennes opérant en Azerbaïdjan », a-t-il indiqué.

« L’Azerbaïdjan et l’Iran ont obtenu de grandes réussites grâce à leur coopération réciproque. Les deux pays ont un grand potentiel économique et il faut bénéficier efficacement de ce potentiel », a ajouté Chahin Moustafayev.

A son tour, Reza Ardakanian a fait savoir que l’Iran était intéressé par l’élargissement des relations économiques avec ses voisins. Il a indiqué que l’Azerbaïdjan était un pays ami et frère pour l’Iran.

Un échange de vues a eu lieu sir la poursuite de la construction des centrales hydroélectriques, les finances, l’échange d’énergie et d’autres questions d’intérêt commun.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Iran, Bunyad Husseynov, le premier vice-président de l’Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan, Azer Zeynalov, ont aussi assisté à la rencontre.