L’Azerbaïdjan et l’Iran ont discuté de leur coopération en matière de transport

Téhéran, 4 décembre, AZERTAC

Une délégation dirigée par le vice-Premier ministre azerbaïdjanais et co-président de la Commission d'Etat entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire, Chahin Moustafayev, est en visite en Iran.

Chahin Moustafayev s’est entretenu avec Mohammad Eslami, ministre iranien des Routes et de l’Urbanisme.

Les parties ont souligné le rôle important des relations entre les chefs d’Etat des deux pays dans l’élargissement des liens azerbaïdjano-iraniens dans tous les domaines.

Le vice-Premier ministre a marqué que la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Iran s’était élargie encore plus au cours des dernières années.

« Treize rencontres ont eu lieu entre les présidents des deux pays, plus de 100 visites réciproques ont été organisées, 24 forums d’affaires se sont tenus au cours des cinq dernières années. Plus de 150 documents ont été signés entre l’Azerbaïdjan et l’Iran. Près de 1500 entreprises iraniennes sont implantées en Azerbaïdjan. L’Iran a investi 3,4 milliards de dollars dans l’économie azerbaïdjanaise », a-t-il indiqué.

Chahin Moustafayev a fait savoir que les deux pays coopéraient avec succès dans les domaines de l’industrie, de l’énergie, de l’agriculture, du commerce, de la santé, du tourisme, du transport, du transit et d’autres, soulignant le rôle des deux pays dans le développement du Corridor de transport international Nord-Sud. Il a souligné que le développement du corridor de transport, la coopération économique azerbaïdjano-iranienne auraient un impact positif sur l’élargissement des liens commerciaux et touristiques.

Pour sa part, Mohammad Eslami a fait savoir que son pays attachait une importance particulière à l’élargissement des relations avec l’Azerbaïdjan, ajoutant que des mesures consécutives étaient effectuées pour le développement de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Iran.

Un échange de vues a eu lieu sur les questions d’intérêt commun.