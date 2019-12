L’ambassadeur d’Argentine : La diffusion des informations en espagnol par l’AZERTAC est appréciable VIDEO

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

L’élargissement de la coopération en matière d’échange d’information entre l’Azerbaïdjan et l’Argentine a fait l’objet de discussions lors d’une rencontre tenue ce jeudi entre Aslan Aslanov, président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, et Sergio Pérez Gunella, ambassadeur d’Argentine en Azerbaïdjan.

L’ambassadeur Sergio Pérez Gunella a dit que la diffusion par l’AZERTAC des informations en espagnol, la deuxième langue la plus parlée au monde, était appréciable. Il a estimé que cela contribuait à acquérir plus d’informations sur l'Azerbaïdjan dans les pays hispanophones et à approfondir les liens avec les agences de presse des Etats de la région. Il a souligné la coopération entre l’AZERTAC et l'agence de presse nationale argentine TELAM en matière d'échange d'informations revêtait une grande importance et s'est déclaré prêt à aider à élargir encore davantage les liens.

Le président du Conseil d'administration de l’AZERTAC, Aslan Aslanov, a déclaré que les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Amérique latine, l'Argentine y comprise, s’élargissaient d'année en année, insistant sur l'importance de la coopération en matière d'échange d'informations.

Abordant les relations internationales de l'agence, le président du Conseil d'administration a déclaré que la diffusion des informations en espagnol par l’AZERTAC ouvrait de grandes opportunités pour l’échange de nouvelles. Il a souligné que la coopération entre l’AZERTAC et l’agence TELAM revêtait une importance cruciale pour transmettre les informations sur l'Azerbaïdjan à un large public et celles sur l'Argentine et les autres pays hispanophones aux lecteurs azerbaïdjanais.

Au cours de la rencontre, les discussions ont également porté sur la mise en œuvre des projets conjoints entre l’AZERTAC et l’ambassade d’Argentine dans les années à venir, les tendances de développement des médias modernes.