Un photojournaliste de l’AZERTAC remporte le prix spécial d’un concours international

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

Le photojournaliste de l’AZERTAC, Ilgar Djafarov, a remporté le prix spécial du concours international « Through the Viewfinder 2019 » en Serbie. Il a décroché l’insigne d’or « Master of Light » pour la photo « Projecteurs de lumière » qu’il avait prise lors des Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi. Ladite photo a été considérée comme la meilleure photo du concours organisé sous les auspices de la Fédération internationale de l’art photographique (FIAP) et répondant aux normes de l’Association internationale de photo « Master of Light » (MOL PA).

Il est à noter que 252 auteurs de 58 pays (avec 5194 photos) ont participé à ce concours photo.