Sanna Marin, âgée de 34 ans, devient la Première ministre de de la Finlande

Stockholm, 9 décembre, AZERTAC

L’ancienne ministre finlandaise des Transports, Sanna Marin, âgée de 34 ans, est devenue, le 8 décembre 2019, la plus jeune Première ministre du pays et devient également une des plus jeunes dirigeantes au monde.

Les sociaux-démocrates finlandais ont élu, le 8 décembre 2019, le Premier ministre du pays. Sanna Marin a remporté l’élection face au dirigeant sortant Antti Rinne.

Il est à noter que l’premier ministre sortant Antti Rinne avait démissionné mardi après avoir perdu la confiance du parti du Centre, partenaire au sein de la coalition au pouvoir, à cause de sa gestion d’une grève postale en Finlande.