Le ministre iranien du Tourisme : Des expositions d’artisanat seront organisées à Téhéran et Bakou

Téhéran, 9 décembre, AZERTAC

Le développement continu des relations réciproques entre l’Iran et l’Azerbaïdjan a un impact positif aussi sur le domaine du tourisme, a déclaré Ali Asghar Mounesan, ministre du Patrimoine culture, du Tourisme et de l’Artisanat de la République islamique d’Iran.

Le ministre iranien les visites réciproques des citoyens des deux pays s’étaient intensifiées.

Le ministre a proposé d'organiser des expositions de travaux manuels des artisans iraniens et azerbaïdjanais à Bakou et à Téhéran. Selon lui, ces expositions aideront non seulement les gens à se connaître, mais auront également un impact positif sur l’intensification des voyages touristiques.

Ali Asghar Mounesan a fait savoir qu’un accord avait déjà été obtenu en matière d’organisation des visites réciproques. « En plus, il est nécessaire d'organiser une réunion des représentants des entreprises touristiques privées. Ces réunions peuvent être très efficaces pour élargir les liens de coopération », a-t-il estimé.