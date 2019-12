Message de condoléances à M. Volodymyr Zelensky, Président de l’Ukraine

Son Excellence Monsieur Volodymyr Zelensky, Président de l’Ukraine

Bakou, le 9 décembre 2019.

Monsieur le Président,

Je suis profondément attristé par la nouvelle du terrible incendie survenu dans un collège à Odessa, faisant de nombreuses pertes en vies humaines.

En ces circonstances douloureuses, je présente, en mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, mes vives condoléances à vous-même, aux familles et aux proches des victimes, ainsi que je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et aux sinistrés.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan