Trois documents signés entre l’Azerbaïdjan et la Russie

Bakou, 9 décembre, AZERTAC

Trois documents ont été signés en marge de la 18e réunion de la Commission intergouvernementale pour la coopération économique entre la République d’Azerbaïdjan et la Fédération de Russie, tenue le 9 décembre à Bakou.

Le protocole de la réunion, le programme de coopération dans le complexe agro-industriel entre l’Azerbaïdjan et la Russie pour les années 2020-2022 et le programme de coopération dans le secteur du tourisme pour les années 2020-2022 ont été signés lors de la réunion de la Commission intergouvernementale. Les documents ont été paraphés par Chahin Moustafayev, vice-Premier ministre azerbaïdjanais, et Maxime Orechkine, ministre russe du Développement économique.