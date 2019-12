L’ambassadeur du Pakistan en Azerbaïdjan arrive au terme de son mandat

Bakou, 10 décembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a reçu l’ambassadeur de la République islamique du Pakistan en République d’Azerbaïdjan, Saeed Khan Mohmand, arrivé au terme de son mandat.

L’ambassadeur Saeed Khan Mohmand a tout d’abord exprimé sa gratitude pour le soutien qui lui avait été apporté durant son mandat en Azerbaïdjan.

Au cours de la rencontre, les parties ont procédé à un échange de vues sur l'état actuel des relations bilatérales entre les deux pays, le niveau actuel de développement et les perspectives de la coopération. L'importance de promouvoir la dynamique positive dans les traditionnels domaines de coopération entre l'Azerbaïdjan et le Pakistan, ainsi que l’existence d’un riche potentiel dans les sphères du tourisme, des corridors de transit ont été évoquées. Les parties sont arrivées à la conclusion que l’organisation des visites de haut niveau et les activités de la Commission intergouvernementale jouaient un rôle particulier dans le développement des relations bilatérales.

Le ministre Elmar Mammadyarov a souligné que les liens bilatéraux continuaient avec succès de se développer. Il a jugé le soutien que le Pakistan apportait traditionnellement à l’Azerbaïdjan dans le contexte des efforts internationaux en matière de règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan comme une parfaite illustration de la solidarité existant entre les deux pays amis

L’ambassadeur du Pakistan a évoqué avec une gratiutude particulière le soutien et l’attitude amicale de l’Azerbaïdjan envers son pays. À ce titre, les parties ont indiqué que la mise en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies revêtaient une importance particulière pour le règlement des conflits.

Un échange de vues a eu lieu sur d’autres questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Elmar Mammadyarov a beaucoup apprécié les efforts de l’ambassadeur Saeed Khan Mohmand pour le développement des relations bilatérales et lui a souhaité plein succès.