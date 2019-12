L'Azerbaïdjan et la Jordanie signent une série de documents

Bakou, 10 décembre, AZERTAC

Mardi 10 décembre, en marge de la visite officielle du roi Abdallah II de Jordanie à Bakou, s'est tenue la cérémonie de signature d'un mémorandum d'accord sur la coopération culturelle entre le ministère de la Culture de la République d'Azerbaïdjan et le ministère de la Culture du Royaume hachémite de Jordanie et des amendements apportés au projet de mémorandum d'accord entre le ministère des Transports, de la Communication et des Hautes technologies de la République d'Azerbaïdjan et l'Autorité maritime du Royaume hachémite de Jordanie sur la reconnaissance des certificats conformément à la règle 1/10 de la Convention internationale de 1978 relative à la formation des marins et la livraison des diplômes.

Les documents ont été signés par Elmar Mammadyarov, ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, et Ayman Safadi, ministre jordanien des Affaires étrangères.