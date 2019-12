Le ministre saoudien de l’Information a rencontré le président du Conseil d’administration de l’AZERTAC

Djeddah, 11 décembre, AZERTAC

Le ministre des Médias du Royaume d’Arabie saoudite, Turki bin Abdullah Al Shabana, a rencontré le 11 décembre, en marge de la réunion extraordinaire du Conseil exécutif de l’Union des agences de presse (UNA) des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Aslan Aslanov, président du Conseil d’administration de l’Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC) et membre du Conseil exécutif de l’UNA.

Prononçant des paroles agréables sur l'Azerbaïdjan, le ministre saoudien a déclaré que les relations amicales et fraternelles entre les deux pays se développaient d'année en année. Turki bin Abdullah Al Shabana a partagé ses avis concernant les questions à discuter lors de la réunion extraordinaire du Conseil exécutif et de l'Assemblée générale de l'UNA à Djeddah, regroupant 57 agences de presse des pays musulmans.

Au cours de la rencontre, il a été indiqué que l'Arabie saoudite manifestait un grand intérêt pour l'Azerbaïdjan et attachait une grande importance aux relations avec ce pays. Les parties ont également abordé la nécessité de trouver des moyens d'améliorer les activités de l'UNA et de trouver conjointement des solutions aux défis de l'information. Il a été souligné que l'islamophobie et le fait de lier le terrorisme à l'islam dans le monde moderne causaient de sérieuses préoccupations.

Aslan Aslanov a déclaré que d’étroites relations de coopération avaient été établies et bilatéralement et au sein des organisations internationales avec les agences de presse des pays membres de l’OCI, ajoutant que les relations entre l'AZERTAC et l’agence saoudienne SPA étaient exemplaires. « Nous poursuivrons nos efforts pour le développement de ces relations », a précisé le président du Conseil d’administration de l’AZEZRTAC.

Le ministre Turki bin Abdullah Al Shabana a dit qu’il souhaitait effectuer prochainement une visite en Azerbaïdjan et voir son développement de ses propres yeux.