La première vice-présidente Mehriban Aliyeva : J’honore avec respect la mémoire du leader national Heydar Aliyev

Bakou, 12 décembre, AZERTAC

La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a partagé une publication sur son compte Instagram à l’occasion du 16e anniversaire de la mort du leader national Heydar Aliyev.

« Aujourd'hui, le 12 décembre, c’est le jour de la commémoration de la mémoire de Heydar Aliyev, un génie qui a laissé une trace indélébile dans la vie et le destin de l'Azerbaïdjan et du peuple azerbaïdjanais. C’est avec grand respect que j’honore la mémoire du leader national Heydar Aliyev. Je souhaite la paix et la prospérité à notre pays », lit-on dans la publication.