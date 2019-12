Les réunions extraodrinaires du Comité exécutif et de l’Assemblée générale de l’UNA se sont tenues à Djeddah

Djeddah, 12 décembre, AZERTAC

Les réunions extraordinaires du Comité exécutif et de l’Assemblée générale de l’Union des agences de presse des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (UNA) se sont tenues les 11 et 12 décembre à Djeddah sous la présidence de Turki bin Abdullah Al Shabana, ministre des Médias du Royaume d’Arabie saoudite. L’Azerbaïdjan a été représenté à toutes les deux réunions par Aslan Aslanov, président du Conseil d’administration de l’Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC) et membre du Conseil exécutif de l’UNA.

Lors de la réunion du Conseil exécutif organisée au siège de l'OCI, le rapport financier de l'Union pour l'année écoulée a été présenté et des discussions ont eu lieu sur le projet de budget 2020. La demande de démission du directeur général de l’UNA, Issa Khaireh Robleh, a été examinée lors de la réunion. Les membres du Conseil exécutif ont décidé de mettre en place une commission pour identifier de nouveaux candidats à ce poste. Les résultats de l’activité de la Commission seront transmis à l'Assemblée générale et approuvées d'ici la fin de l'année.

La réunion extraordinaire de l'Assemblée générale de l'UNA a rassemblé des représentants des agences de presse de plus de 40 pays. Outre les questions organisationnelles, les discussions ont également porté sur les travaux effectués dans les années 2018-2019. Le projet de budget de l'UNA prévu pour 2020 a été adopté après avoir été mise en discussion.

Lors de la réunion, il a également été indiqué que l'UNA avait mis en œuvre un certain nombre de projets au cours des deux dernières années, malgré le déficit financier. Les journalistes qui se rendent en Tunisie et en Azerbaïdjan dans le cadre du programme « Voyages médiatiques dans les pays islamiques » de l'UNA ont eu l’occasion de s’informer sur place des réalisations de ces pays. L'UNA a organisé aussi des expositions photo des agences membres dans le cadre des festivals de l'OCI.

L'Assemblée générale a avancé un certain nombre de propositions pour améliorer les activités de l'UNA et pour discuter des questions concernant l'établissement d'une coopération plus efficace entre les agences de presse des États membres et l'utilisation des nouvelles technologies dans la production de l’information.

Dans son discours, le président du conseil d'administration de l'AZERTAC, Aslan Aslanov, a fait savoir que son agence coopérait avec les agences de presse des pays islamiques dans diverses plateformes internationales et régionales, au sein des organisations médiatiques, y compris l'UNA, et a avancé des propositions pour améliorer l'Union. Il a déclaré que l'UNA pourrait jouer un rôle important en fournissant un soutien médiatique à l'initiative de l'ISESCO concernant l’inclusion de 100 échantillons du patrimoine culturel et immatériel des pays islamiques sur la Liste du patrimoine du monde islamique.