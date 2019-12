Entretien des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais et letton

Bakou, 12 décembre, AZERTAC

En marge de sa visite officielle en Lettonie, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s'est entretenu avec son homologue letton Edgars Rinkevics.

Lors de l'entretien, les ministres ont exprimé leur satisfaction du niveau actuel des relations entre l'Azerbaïdjan et la Lettonie et ont échangé sur les perspectives de développement des liens.

Les parties ont discuté de la coopération en matière d'économie, de commerce, de culture, d'éducation et dans d'autres domaines, sont arrivées à un accord sur la prochaine organisation de la réunion de la Commission mixte intergouvernementale sur la coopération entre la République d'Azerbaïdjan et la République de Lettonie.

Le ministre Elmar Mammadyarov a dit qu'il existait une coopération fructueuse entre les deux pays sur le plan bilatéral et au sein d'une série d'organisations internationales, marquant la présence des opportunités favorables pour développer encore davantage les relations dans les domaines politique, économique, éducative et agricole.

Edgars Rinkevics a évoqué l'importance d'élargir les contacts à différents niveaux entre les deux pays et d'intensifier les visites mutuelles de divers niveaux pour mener le dialogue politique de manière continue.

Le ministre Elmar Mammadyarov a informé son homologue de l'état actuel du processus de négociations sur le conflit du Haut-Karabagh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et a déclaré apprécier beaucoup le soutien de la Lettonie à la position équitable de l'Azerbaïdjan concernant le règlement du conflit sur le plan bilatéral et multilatéral.

Edgars Rinkevics a fait savoir que la Lettonie soutenait la solution négociée du conflit, dans le cadre des principes du droit international, notamment de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des Etats.

Les parties ont également discuté des questions d'intérêt mutuel.

A l'issue de la rencontre, les ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais et letton ont tenu une conférence de presse.

Ensuite, s'est tenue la cérémonie de dépôt de gerbe devant le monument de la Liberté avec la participation des délégations. Les hymnes azerbaïdjanais et letton ont retenti lors de la cérémonie.