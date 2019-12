Les relations azerbaïdjano-françaises au menu des discussions

Paris, 13 décembre, AZERTAC

Le chef de la délégation azerbaïdjanaise auprès de l’Assemblée parlement du Conseil de l’Europe (APCE), M. Samad Seyidov, en visite en France pour participer aux réunions de commission de l’APCE, s’est entretenu avec la présidente de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française, Mme Marielle de Sarnez.

Les relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et la France ont été largement débattues lors de l’entretien. Un échange de vues a eu lieu sur le rôle important de l'Azerbaïdjan dans la région. Les parties ont également discuté de la question concernant la région du Haut-Karabagh et les 7 régions environnantes, occupées par l’Arménie, et ont souligné l'importance du rôle actif de la France dans ce processus en tant que co-président du Groupe de Minsk de l'OSCE.

Les parties ont souligné l'importance de continuer à développer les relations azerbaïdjano-françaises.

Au cours de la rencontre, M. Samad Seyidov a fourni des informations détaillées sur les réformes menées dans son pays.

Les parties ont évoqué l'importance des visites mutuelles pour renforcer davantage les relations bilatérales.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en France, Rahman Mustafayev, a assisté à la rencontre.