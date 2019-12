Une délégation du Parquet général azerbaïdjanais participe à une réunion à Stockholm

Bakou, 13 décembre, AZERTAC

L’Assemblée générale des Partenaires européens contre la corruption (EPAC) et du Réseau européen de points de contact contre la corruption (EACN) a tenu sa réunion ordinaire à Stockholm, en Suède.

L’Azerbaïdjan a été présenté à la réunion par Sahib Ismayilov, chef du service de sécurité intérieure de la Direction générale de lutte contre la corruption auprès du Parquet général de la République d’Azerbaïdjan, et Isfendiyar Hadjiyev, procureur en chef de la Département du soutien organisationnel et informationnel.

La réunion a rassemblé plus de 130 délégués des organisations internationales, régionales et des ONG lors de laquelle des personnalités de haut rang du Royaume de Suède sont intervenues sur le thème « L’analyse des principaux mécanismes de la corruption – défis globaux et mesures préventives » et ont donné des informations détaillées sur l’importance de la réunion et des tâches à réaliser.

L'échange d'expériences entre les représentants des organismes luttant contre la corruption et les problèmes qui se posent dans ce domaine ont fait l’objet de discussions lors de la réunion. Les panels organisés parallèlement se sont concentrées sur les nouveaux besoins et défis dans l'éducation anticorruption, les marchés publics et les mesures anticorruption en Europe.

La délégation azerbaïdjanaise a fourni des informations détaillées sur les réformes progressistes mises en œuvre dans la lutte contre la corruption, les réformes institutionnelles et législatives menées en Azerbaïdjan sous la direction du président Ilham Aliyev.

Des brochures, des prospectus et des livrets reflétant les mesures de lutte contre la corruption prises en Azerbaïdjan, les activités de la Direction générale de la lutte contre la corruption auprès du Parquet général ont suscité de l’intérêt.

La réunion a été marquée par la tenue des élections au corps dirigeant et l’adoption de la Déclaration sur le renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre la corruption.