Un mémorandum d’accord a été signé entre le ministère du Travail et de la Protection sociale et BP Exploration Limited

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

Pour mettre en œuvre une coopération conjointe dans le domaine de la recherche détaillée en matière de développement de la population et de démographie, le Ministère azerbaïdjanais du Travail et de la Protection sociale a signé un mémorandum d’accord avec la compagnie BP Exploration Limited, en même temps, un protocole d’intention avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

Sahil Babaïev, ministre azerbaïdjanais du Travail et de la Protection sociale, Gary Jones, président régional de BP pour l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie, Farid Babaïev, directeur du FNUAP pour l’Azerbaïdjan, Tomas Kucera, professeur à l’Université Charles en République tchèque, ont été présents à la cérémonie organisée à l’Agence DOST près le ministère azerbaïdjanais. Les participants ont d’abord pris connaissance de l’Agence DOST et du Centre DOST №1 de l’Agence, des services qui y sont rendus selon le principe un « guichet unique ».

Ensuite, s’est tenue la cérémonie de signature des documents.