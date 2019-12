Claudia Blum : Nous sommes intéressés à faire des efforts conjoints pour approfondir la coopération avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov et la ministre colombienne des Affaires étrangères Claudia Blum ont procédé à un échange de lettres de félicitations à l’occasion du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le ministre Elmar Mammadyarov a souligné que les relations établies sur l’amitié et la coopération au cours des 25 dernières années constituaient la base du futur développement durable entre l’Azerbaïdjan et la Colombie. Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a exprimé ses remerciements pour le soutien résolu que la Colombie apporte à l’Azerbaïdjan dans le règlement du conflit du Haut-Karabagh sur la base de la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’inviolabilité de ses frontières internationalement reconnues. A cet égard, il a indiqué en particulier la résolution adoptée par le Sénat colombien en 2018 et condamnant l’agression de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan et reflétant le retrait immédiat et sans réserve des forces armées arméniennes des territoires occupés de l’Azerbaïdjan.

Elmar Mammadyarov a également abordé la coopération de l’Azerbaïdjan avec la Colombie au sein des organisations internationales.

La ministre colombienne des Affaires étrangères, Claudia Blum, a abordé les consultations politiques entre les deux pays dans sa lettre adressée à Elmar Mammadyarov. Elle a d’abord évoqué la nomination du premier ambassadeur de Colombie en Azerbaïdjan. La ministre colombienne a également mis l’accent sur le fait que les deux pays partagaient la même position sur d’importantes questions internationales, leur lutte conjointe pour la sécurité, la stabilité et la prospérité, ainsi que leur coopération étroite au sein de l’ONU et d’autres organisations internationales.

Claudia Blum a réitéré qu’elle était intéressée par les efforts conjoints visant à approfondir encore plus la coopération et les relations économiques, ainsi qu’à renforcer les liens d’amitié entre les deux pays.

Pour rappel, les relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et la Colombie ont été établies le 13 décembre 1993.