Une revue allemande a publié un article sur le conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

La revue allemande « La politique et la société dans le Caucase » a publié un article sur le conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, dont l’un des co-auteurs est Anar Allahverdi, collaborateur de la rédaction des informations politiques et officielles de l’AZERTAC et docteur en sciences politiques, et le second est le docteur Christian Johannes Henrich, directeur du Centre de recherche sur l’Europe du Sud-Est et le Caucase.

L'article indique que les terres azerbaïdjanaises ont été occupées à la suite de la politique d'agression menée par les Arméniens. L'histoire du conflit, ainsi que les mesures prises pour son règlement ont été analysées.

La revue allemande « La politique et la société dans le Caucase » a été éditée sous la direction d'Olaf Leisen, directeur de l'Institut d'études européennes de l'Université Friedrich Schiller d’Iéna. La revue contient des œuvres des scientifiques issus de l’Allemagne et du Caucase. Les articles analysent les processus politiques dans les sociétés azerbaïdjanaise, géorgienne et arménienne.