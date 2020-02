Kurdémir, 12 février, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a participé, mercredi 12 février, à l’inauguration d’un centre du Service ASAN à Kurdémir.

Le chef de l’Etat a appuyé sur le bouton marquant l’inauguration du centre.

Fouad Alesguérov, chef du Département chargé des organes d’application de la loi de l’Administration présidentielle et assistant du président azerbaïdjanais, et Ulvi Mehdiyev, président de l’Agence des services à la personne et des innovations sociales auprès de la Présidence de la République, ont donné des informations détaillées sur le centre.

Ensuite, le président Ilham Aliyev a rencontré les « bénévoles d'ASAN ».

Le chef de l’Etat a pris la parole lors de la rencontre avant d’avoir posé pour une photo souvenir avec les participants.