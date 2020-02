Un journaliste brésilien : J’ai été très impressionné par les réalités azerbaïdjanaises, surtout les élections législatives VIDEO

Bakou, 12 février, AZERTAC

« Lors de ma visite en Azerbaïdjan, j'ai reçu des informations complètes sur les élections législatives, ainsi que les réalités de votre beau pays. J’ai été très impressionné par ce que j’ai vu ici. Je présenterai aux lecteurs brésiliens le rapport que j’ai préparé selon les faits que j'ai recueillis et mes observations », a dit José Romildo de Oliveira Lima, journaliste de l’Agência Brasil, au cours de sa rencontre avec Aslan Aslanov, président du Conseil d’administration de l’AZERTAC.

Les démarches réalisées pour le développement de la démocratie, les libertés de parole et de la presse en Azerbaïdjan, les réformes globales mises en œuvre dans le pays ont été abordées, un échange de vues a eu lieu sur les tendances de développement des médias lors de la rencontre à laquelle a assisté aussi l’ambassadeur d’Azerbaïdjan au Brésil, Elkhan Poloukhov.

L'importance de la coopération entre les médias azerbaïdjanais et brésiliens a été évoquée pendant l’entretien. Le journaliste brésilien a donné des informations sur l'Agência Brasil, la principale agence de presse de son pays. L'agence est l'un des plus grands fournisseurs d'informations au Brésil. Compte tenu de l'importance de l’échange d'informations à l’époque contemporaine, l’accent a été mis sur la nécessité d’établir des relations de coopération entre l’Agência Brasil et l’AZERTAC. Il a été souligné que le partenariat entre les principales agences de presse contribueraient à élargir les relations entre les deux pays.

Le journaliste brésilien a été informé de manière détaillée des activités de l’AZERTAC. Il a été mis au courant que l’agence de presse azerbaïdjanaise avait présidé entre 2016 et 2019 le Congrès mondial des agences de presse et l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA). Il a été indiqué que l’AZERTAC est actuellement membre du Conseil mondial des agences de presse regroupant les agences de presse réputées telles que Associated Press (Etats-Unis), Reuters, Press Association (Grande-Bretagne), DPA (Allemagne) et EFE (Espagne), ainsi qu’elle est vice-présidente de l’OANA qui regroupe 43 agences de 35 pays.