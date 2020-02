Le président azerbaïdjanais reçoit une délégation menée par le représentant spécial de l’UE VIDEO

Bakou, 13 février, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu ce jeudi 13 février une délégation conduite par le représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud, Toivo Klaar.

Lors de la rencontre, le processus de négociations sur le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a fait l’objet de discussions, la portée de la coopération énergétique entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne a été abordée, l’importance de l’intention de l’Union européenne de participer à la prochaine réunion du Conseil consultatif du Corridor gazier Sud à Bakou a été mise en valeur et un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de développement des relations entre l’UE et l’Azerbaïdjan.