La première vice-présidente Mehriban Aliyeva félicite l’équipe d’Azerbaïdjan de lutte gréco-romaine pour son succès aux Championnats d’Europe

Bakou, 13 février, AZERTAC

La première vice-présidente de la République, Mehriban Aliyeva, a félicité, sur son compte Instagram officiel, les membres de l’équipe d’Azerbaïdjan de lutte gréco-romaine qui avaient remporté 6 médailles, dont 2 en or et 4 en bronze, aux Championnats d’Europe à Rome, en Italie.

« C’est notre nouveau grand succès dans le sport ! L'équipe d'Azerbaïdjan de lutte gréco-romaine a récolté, pour la première fois dans son histoire, 6 médailles et a pris la deuxième place au classement par équipe aux Championnats d'Europe à Rome, capitale italienne. Je félicite sincèrement les athlètes azerbaïdjanais, les médaillés d’or Sénan Suleymanov et Rafig Husseynov, les médaillés de bronze Eldéniz Azizli, Mourad Bazarov, Ulvi Guénizadé et Islam Abbassov, ainsi que leurs entraîneurs et je leur souhaite de nouveaux succès et victoires », écrit la première vice-présidente dans sa publication.