Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution sur la Libye

Bakou, 13 février, AZERTAC

Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont adopté une résolution sur le rétablissement de la paix et de la stabilité en Libye. Quatorze Etats membres sur quinze (5 membres permanents et 10 membres non permanents) ont voté en faveur du projet de résolution proposé par le Royaume-Uni. La Russie est restée neutre.

D’intenses discussions ont été menées sur le projet de résolution. Cependant, lors de la Conférence de Berlin, les dirigeants mondiaux s’étaient engagés à ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de ce pays et à ne pas vendre d’armes aux parties.