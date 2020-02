Président Ilham Aliyev: Les centres du Service ASAN ont apporté des changements très positifs dans notre pays

Bakou, 13 février, AZERTAC

Les centres du Service ASAN ont ouvert la voie à des changements très positifs dans notre pays, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de l’inauguration d’un centre du Service ASAN à Kurdémir.

Le chef de l’Etat a dit : « C’était une manifestation de nos intentions et de nos politiques. Quand les premiers centres étaient ouverts, les gens pensaient que c’était simplement un projet, un projet de service pour le confort des citoyens. Pendant ces temps-là, plusieurs ne comprenaient pas que ce n’était pas un projet, mais une politique, un mouvement, une intention. Aujourd’hui, des réformes sont en cours dans chaque domaine, en Azerbaïdjan, tels que les réformes politiques, économiques, structurelle et administratives. Le Cabinet des Ministres a été restructuré, y compris l’Administration présidentielle. Le parlement est en cours de se renouveler. Les élections législatives ont eu lieu quelques jours avant. Dans le domaine économique, la transparence est assurée. Grâce à cette transparence, plus d'un milliard de manats ont été ajoutés à la direction générale du Trésor l'année dernière seulement, jusqu'à ce que le dernier sou soit monté pour augmenter les pensions et les salaires. En janvier de cette année, le Trésor a reçu 160 millions de manats en plus des prévisions. Nous le dépenserons également pour des projets sociaux ».