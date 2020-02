L’Agence pour le développement des PME et le Fond saoudien pour le développement discutent des opportunités de coopération

Bakou, 13 février, AZERTAC

Les opportunités de coopération entre l’Agence pour le développement des Petites et Moyennes Entreprises (KOBIA) et le Fond saoudien pour le développement (FSD) ont fait l’objet de discussions.

L’Agence a reçu un groupe de représentants du Fond saoudien pour le développement, en visite en Azerbaïdjan. L’entretien a porté sur le climat de commerce favorable créé en Azerbaïdjan pour les investisseurs locaux et étrangers et les mécanismes de soutien de l'État aux entrepreneurs. Les parties ont également discuté de l’échange d'expériences dans le domaine des PME, les projets communs visant à élargir l'accès des PME aux ressources financières avantageuses et aux marchés étrangers, ainsi que les perspectives de coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.