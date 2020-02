Le ministre azerbaïdjanais de la Défense a participé à une réunion de l’OTAN

Bakou, 14 février, AZERTAC

Le ministre de la Défense de la République d’Azerbaïdjan, le colonel-général Zakir Hassanov, a participé à une réunion le 13 février à Bruxelles au niveau des ministres de la défense des Etats contribuant à la mission Soutien résolu de l’OTAN en Afghanistan.

Lors de la réunion, les discussions ont porté sur la sécurité et la situation politique en Afghanistan, les dernières réussites obtenues, le futur de la mission et un certain nombre d’autres questions.