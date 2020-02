Munich, 14 février, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a entamé le 14 février une visite en République fédérale d’Allemagne pour participer à la 56e Conférence de Munich sur la sécurité.

Aujourd’hui, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré Michael Harms, directeur du Comité oriental de l’économie allemande, et Andreas Raschmeier, chef du groupe de travail pour les pays du Caucase du Sud du Comité et directeur général de la compagnie Veridos GmbH.

Au cours de la rencontre, des informations ont été fournies au sujet des travaux réalisés en Azerbaïdjan en matière de développement et de diversification du secteur hors hydrocarbures de l'économie. L'importance de la numérisation de l'économie et de la création à Bakou d'un centre régional pour la Quatrième révolution industrielle conformément à l'accord conclu entre le Forum de Davos et l'Azerbaïdjan a été mise en valeur.

Au cours de l’entretien, le plan azerbaïdjanais pour le développement des régions pour 2020-2024, le développement de l'industrie en Azerbaïdjan ont été abordés et l’accent a été mis sur l'importance de la participation active des entreprises allemandes à ce processus.

Il a également été indiqué que l’Azerbaïdjan avait un climat d'investissement attractif pour les investisseurs étrangers. Dans le même temps, le rôle essentiel de l'Azerbaïdjan dans les corridors de transport dans les directions Nord-Ouest, Nord-Sud et Est-Ouest a été évoqué et il a été souligné que l'Azerbaïdjan avait fait de sa situation géographique des opportunités.

Au cours de la rencontre, la nécessité d'organiser des forums d'affaires réunissant les milieux d'affaires azerbaïdjanais et allemands a été marquée. L'importance de la coopération de l’Azerbaïdjan avec l'Allemagne dans le domaine de l'enseignement professionnel a été mise e valeur.