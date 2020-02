Munich : le président azerbaïdjanais rencontre le Premier ministre koweïtien VIDEO

Munich, 14 février, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré le 14 février, à Munich, le Premier ministre du Koweït, cheikh Sabah Khaled al-Hamad Al-Sabah.

Au cours de la rencontre, la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés a été saluée et l’existence de grandes possibilités de coopération entre les deux pays au sein du mouvement a été évoquée.

L'importance d'élargir les relations commerciales et économiques entre l'Azerbaïdjan et le Koweït et d'intensifier davantage les activités de la commission intergouvernementale a été mise en valeur lors de l’entretien.

Les parties se sont félicitées du développement de la coopération dans le secteur du tourisme. Il a été souligné qu’un accroissement important était observé dans le nombre de touristes koweïtiens en Azerbaïdjan, que la compagnie aérienne koweïtienne effectuera prochainement des vols à destination de l’Azerbaïdjan.

Pendant l’entretien, il a également été indiqué que les deux pays coopéraient efficacement dans le cadre de l'OPEP+.