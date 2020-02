L’ambassadeur du Venezuela en Azerbaïdjan a été à l’AZERTAC VIDEO

Bakou, 14 février, AZERTAC

L’ambassadeur du Venezuela en Azerbaïdjan, Christopher Alberto Martinez Berroteran, a été à l’AZERTAC.

Les activités des principaux organismes de médias des deux pays, l’échange d’informations sur la culture, l’histoire, le sport et d’autres domaines ont fait l’objet de discussions au cours de la rencontre avec le président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, Aslan Aslanov.

L'ambassadeur a été informé de manière détaillée de l'AZERTAC. Il a été indiqué que l'agence azerbaïdjanaise, qui s'apprête à célébrer ses 100 ans, a intensifié ces dernières années sa présence au sein des organisations médiatiques internationales. L’AZERTAC est non seulement membre d’un certain nombre d’organisations médiatiques, mais aussi elle est représentée dans leurs organes de direction. Elle a assumé la présidence du Congrès mondial des agences de presse et de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique en 2016-2019. L’AZERTAC qui attache de l’importance à l’élargissement des liens avec les agences d’information des pays hispanophones diffuse des nouvelles en langue espagnole depuis plus d’un an.

Christopher Alberto Martinez Berroteran a déclaré qu’il obtenait des informations sur l’Azerbaïdjan à travers l’AZERTAC. Abordant les traditions vénézuéliennes en matière de presse, l'ambassadeur a donné des informations sur quelques principaux médias dans son pays, parmi lesquels il a cité le quotidien Correro del Orinoco, dont l’histoire remonte à 200 ans, ainsi que la chaîne de télévision Telesur. Le doplomate a déclaré que la presse jourait un rôle important dans le rapprochement des cultures.

Pour rappel, les relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et le Venezuela ont été tissées le 12 mai 1995. Ce pays a ouvert son ambassade à Bakou en mars 2018.