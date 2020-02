L'Égyptienne Magda Gobran nommée pour le prix Nobel 2020

Bakou, 14 février, AZERTAC

Plusieurs institutions d’Egypte, ainsi que des organisations internationales, y compris le Parlement canadien, ont proposé l’égyptienne Magda Gobran, mieux connue sous le nom de Mama Maggie, pour le prix Nobel de la paix 2020, a-t-on appris auprès du ministère égyptien de l'Emigration, citant Egyptindependent.

Le député canadien Garnett Genuis a nommé Mama Maggie en reconnaissance de son engagement constant et de son dévouement au service des femmes analphabètes et pauvres dans toute l'Égypte.

En mars 2019, la première dame Melania Trump et le secrétaire d'État Mike Pompeo l'ont honorée parmi dix femmes en marge de la cérémonie de remise des Prix international de la femme de courage à Washington. De plus, Mama Maggie, connue sous le nom de la Mère Teresa du Caire est la seule Égyptienne à avoir reçu le prix Arab Hope Maker décerné par le vice-président des Émirats, le Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum.

Magda Gobran a quitté sa carrière en tant que professeur à l'Université américaine du Caire pour améliorer la vie des Égyptiens défavorisés, en particulier celle des femmes et des enfants. Elle a décidé de créer l’organisation non gouvernementale « Stephen’s Children » avec une vision claire: «Pour aider à sauver des vies, apporter de l’espoir et restaurer la dignité des enfants et des jeunes défavorisés».

Grâce aux efforts et activités de l’organisation dirigée par Magda Gobran, en 2017, le taux d'analphabétisme en Égypte a chuté de 25,7%.