Rencontre du président Ilham Aliyev avec le président de l’International Crisis Group VIDEO

Munich, 15 février, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré samedi 15 février, à Munich, le président de l’International Crisis Group, Robert Malley.

Lors de la rencontre, le chef de l'Etat a réitéré la position de notre pays sur le règlement équitable du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev a déclaré que le conflit ne devait être réglé que dans le cadre des normes et principes du droit international, des récolutions pertinentes du Conseil de sécurité desw Nations Unies et des frontières internationalement reconnues et de l’intégrité territoriale de l’Azerbadjan.

Au cours de l’entretien, il a été indiqué que l'International Crisis Group avait préparé différents rapports sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh. L’importance de couvrir les questions liées aux activités illégales dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan, ainsi que la politique illégale de peuplement de l'Arménie dans les derniers rapports préparés a été mise en valeur.

Les parties ont échangé sur le règlement du conflir du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et d’autres questions d’intérêt commun.